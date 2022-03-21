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Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.

Mustafa Hatipoğlu   | 21.03.2022
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Antalya


Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi dolayısıyla, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımın aksamaması için çalışma yapılıyor.

Gece saatlerinde yağış ve tipinin etkisini artırmasıyla, Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Kar lastiği olan ve zincir takan diğer araçların geçişine izin veriliyor. Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

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