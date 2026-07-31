Antalya, İzmir ve Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı, Aydın ve Balıkesir'de müdahale sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Aydın Valisi Osman Varol ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Dutluoluk Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Varol, sahada yoğun bir çalışmanın olduğunu söyledi.

Varol, "Öncelikle onu belirtmek isterim. Şu an yaklaşık 260 kadar araç, 805 kadar personel, bu araçların 11 tanesinde hava aracı, çalışmaya devam ediyorlar. Tabii ki hava koşulları, özellikle rüzgar işimizi biraz zorlaştırıyor. Şu ana kadar özellikle 3 tane yerleşim yerimizi boşalttık, tahliye ettik. Yaklaşık 550 vatandaşımızı güvenli alanlara aldık. Ancak arkadaşlarımız fedakarca çalışarak buralara da yangının erişmesine ve zarar vermesine müsaade etmedi. Şu an çalışmalar devam ediyor." dedi.

Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 41 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğuna dikkati çeken Varol, "Bulunduğumuz mevkide biraz yoğun devam ediyor. Mutaflar tarafı biraz daha sakinleşmiş vaziyette. Rüzgarın, havanın durumuna göre hava araçlarımız ve ekiplerimiz konuyu koordine ederek çalışmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Yangın esnasında köpeğini kaybeden Arzu Celep, gazetecilere "Kül olduk. Bir şeyimiz kalmadı. Köpeğim yok. Ne olduğu belirsiz. Kuzular gibi bakıyordum köpeğime. Köpeğimi çok özlüyorum. Canımdan kıymetliydi, her şeyimdi." dedi.

Raziye Aşkın da hayvanlarını alıp kaçtıklarını belirterek "Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Hayvanlarımızı alıp yukarı doğru çıktık. Burada olsak biz de yanardık. Yetiştirdiğimiz ağaçlarımız yandı. Köyümüzdeki zeytinliklerimiz de yanmış." ifadelerini kullandı.

Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

Baba ve oğlu su tankeriyle orman yangınına koştu

Bozdoğan ilçesinde yaşayan Yusuf Aydın ile oğlu Süleyman Aydın, Çine'deki orman yangınından haberdar olunca söndürme çalışmalarında yer almak amacıyla su tankeri takılı traktöre binip bölgeye geldi.

Baba oğul, yangınla mücadele kapsamında göletten traktörlerinin arkasındaki tankere su doldurup hızla yangın bölgesine gidiyor. Ekiplere destek vererek hortumla yangına müdahale eden Aydın ailesi, bazen toprak atarak bazen de bir ağaç dalıyla alevleri söndürmeye çalışıyor.

Yusuf Aydın, AA muhabirine, yangın haberini alır almaz oğluyla bölgeye geldiğini söyledi.

Yanan ağaçlara çok üzüldüklerini aktaran Aydın, "Ormanlar yanmasın biz her zaman buradayız. Gönüllü olarak yangını söndürmeye geldik. Ormanlar olmazsa biz yokuz, oksijen alıyoruz bunlardan. Yeşili ve ormanı seviyoruz. Yangın başlayınca Çine'ye geldik, bitene kadar buradayız. 'ormanlar yanmasın' diye alevlere toprak attım, gerekirse kendimi de atarım. Biz vatanımızı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Aydın ise "Elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Ormanlarımız yanmasın, yakmasınlar. Allah nasip ederse de sönünceye kadar buradayız." diye konuştu.

Balıkesir

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çalışmalarda 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 TOMA, 8 ambulans ile 944 personel ve 60 orman gönüllüsünün yer aldığı kaydedilen açıklamada, Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerindeki toplam 9 mahallenin yangından etkilendiği bildirildi.

Ayvalık ilçesindeki kırsal mahallelere sıçrayan yangının çıkış sebebiyle ilgili Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yangının, O.G. ve M.Y'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadesi yer aldı.

Çalışmalar sırasında ikisi itfaiye, biri orman personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yandı.

Alevlerden etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.

Susurluk'taki yangına müdahale ediliyor

Öte yandan Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi kırsalında orman yangını çıktığını belirterek, "7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 Toma, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Antalya, İzmir ve Muğla'daki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Alevlere karşı mücadelenin sürdüğünü aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde Antalya/Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık. Muğla/Fethiye-Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, dün başlayan bir yangını bu sabah kontrol altına almıştık. Aynı bölgede bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bugün başlayan İzmir Foça'daki yangın da tamamen kontrol altında. Balıkesir/Gömeç ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Aydın/Çine yangınının ise enerjisi düşürüldü. Balıkesir/Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ise ekiplerimizin müdahalesi aralıksız şekilde devam ediyor."

Antalya

Sapadere Mahallesi'nde 29 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 25 hizmet vasıtası, 9 iş makinesi ve 400 orman personeli katılıyor.

Ekipler gece gündüz yaptıkları söndürme çalışmaları sonucu yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, AA muhabirine, 29 Temmuz saat 14.20 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin 10 dakika içerisinde ilk müdahaleye başladığını söyledi.

Yangına karşı havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale yapıldığını aktaran Kayıran, "Yangın 'tamamen kontrol altına alındı' diyemeyiz ama büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamen bittikten sonra ne kadar alanın yangından etkilendiğini daha net görebileceğiz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

İzmir

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava araçlarının yanı sıra arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete bölgede inceleme yaptı.

Akbıyık, gazetecilere, bugünlerde ülkede olduğu gibi Muğla'nın diğer ilçelerinde de çok fazla orman yangını olduğunu söyledi.

“Bugün Muğla'da 6 yangın yaşandı”

Devletin tüm kuruluşlarının bu gibi durumlarda vatandaşlarla birlikte seferber olduğunu dile getiren Akbıyık, "En üst düzeyde koordinasyon yapılıyor. Yeşilüzümlü'deki yangın da kontrol altına alındı. Bugün Muğla'da 6 yangın yaşandı. Buradaki yangın iki gün önce çıkmıştı kontrol altına aldık. Maalesef havalar çok sıcak, rüzgar çok yüksek, nem de çok düşük. En ufak bir yangın hızla yayılabiliyor." dedi.

Akbıyık, Yeşilüzümlü'de yaklaşık 5 bin vatandaşın yaşadığını ve ciddi bir tehlike atlatıldığını vurguladı.

Turizm anlamında Muğla'nın ülkenin gözbebeği olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

“Burada endişemiz, yangının yerleşim alanlarına sıçrama korkusuydu ama orman kahramanlarımız, AFAD, emniyet, jandarma, belediyelerin tüm imkanlarını seferber ettik. Havadan ve karadan güçlü müdahaleyle yangını kontrol altına aldık. 9 hava aracı, kara araçları ile tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra daha dikkatli olacağız bugün çıkan 6 yangının tümü kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza yeniden hatırlatmak isteriz. Ormanda ateş yakmasınlar, izmarit atmasınlar. En ufak bir ihmal büyük tahribata neden oluyor. Yeşil vatanımız, gözbebeğimiz ağaçlar yok oluyor. İnşallah bu son olur.”

Akbıyık, orman yangınlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiğini, ilgili bakanlıkların da yangınları anbean takip ettiğini ve gerekli desteğin sağlandığını anlattı.

“Dalaman yangını sabotajını yapan kişi tutuklandı”

Yangınların çıkış sebeplerini jandarma ve emniyetin araştırdığını belirten Akbıyık, "İnsan ve enerji kaynaklı olan tespitlerimiz var. Tabii bunlar bilirkişiye gidiyor. Ormanlara izmarit atan birçok kişiye işlem yapıyor ve bunları zaman zaman paylaşıyoruz. Tutuklananlar var. Dalaman yangını sabotajını yapan kişi tutuklandı. Diğerleri üzerinde de arkadaşlarımız çalışıyor." diye konuştu.

Milletvekili Mete ise aynı anda birçok yerde yangın olmasının orman teşkilatının bölünmesine sebebiyet verdiğini söyledi.

Yangın için en elverişli dönemin yaşandığına işaret eden Mete, "Bu tip yangınlar çıkacaktır. Bize düşen gerekli dikkati göstermek. Vatandaşlarımızı, tatilcileri sürekli uyarmak. Arabalardan dışarıya izmarit ya da cam şişe atılmamasını rica etmek. Allah’a şükür can kaybımız yok. İnşallah bundan daha beteri olmaz. Olağanüstü gayret gösteren, destek veren tüm vatandaşlara ve orman teşkilatına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Otgöz de ormanların milli servet ve çocuklara bırakılacak en büyük miras olduğunu aktardı.

Orman yangınlarına müdahalenin 11 dakika olduğunu dile getiren Otgöz, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bunu 10 dakikaya nasıl düşürebilirizin mücadelesini veriyor. Öncü ekipler yangına 2 dakikada ulaşıyor. Yangınların çoğu insan kaynaklı. Dikkat etmek zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA sahada görev yapıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelenin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hava sıcaklığının ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması beklenen Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'da olası orman yangınlarına karşı daha da dikkatli olunması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele kapsamında ülke genelinde 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'dan oluşan hava gücünün yanı sıra, 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle sahada görev yapıyor. 1600'ü aşkın noktada konuşlandırılan ekipler, yangınlara en kısa sürede müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli rüzgarların başladığı 29 Temmuz'dan bu yana ülkemiz genelinde 133'ü orman dışı olmak üzere 206 yangına müdahale edildi. En son Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın olmak üzere bu yangınların 202'si tamamen kontrol altına alındı.

Mevcutta devam eden 4 yangından Balıkesir'in Gömeç ilçesi, Antalya'nın Alanya ilçesi ile Mersin'in Gülnar ve Aydıncık ilçelerindeki yangınları büyük ölçüde kontrol altında olup, tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. Aydın'ın Çine ilçesinde ise dün öğleden sonra başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangın ile mücadele şiddetli rüzgardan dolayı zorlaştı. Ancak burada da ekipler yangını bir an evvel kontrol altına almak için oldukça çetin mücadele veriyor."

Kaş'ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü.

Yanan alanlar, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince helikopterle görüntülendi.

Görüntülerde bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görülüyor.

Fethiye'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Yeşilüzümlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

Görüntülerde bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

[1/11] Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. [2/11] [3/11] [4/11] [5/11] [6/11] [7/11] [8/11] [9/11] [10/11] [11/11] × [1/11] Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. [2/11] [3/11] [4/11] [5/11] [6/11] [7/11] [8/11] [9/11] [10/11] [11/11]

Seydikemer'de tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Bayır Mahallesi'nde iki gün önce başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının etkili olduğu ve ekiplerce tahliye edilen mahallelerden Çatak'ta vatandaşların evlerine geri dönüşü başladı.

Çatak Mahalle Muhtarı Keş, AA muhabirine, bölgede daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını belirterek, olayın büyük bir felakete yol açtığını söyledi.

Yangında mahalledeki 5 ev ile bazı ahırlar ve samanların yandığını aktaran Keş, "Yaklaşık 30 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Devletimizin desteğiyle siyahlaşan yerlerimizi yemyeşil yapacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımız da evlerine dönmeye başladı. İnşallah bu felaketi de hep birlikte atlatacağız." dedi.

Yangın anında çok kuvvetli rüzgar olduğunu ifade eden Keş, gerekli tedbirlerin alındığını ve tahliyelerin yapıldığını anlattı.

Yangın anında ekiplerin mahallede olduğunu vurgulayan Keş, "Tüm ekiplere çok teşekkür ederim. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Keş (69) ise yangının büyük bir felaket olduğunu dile getirdi.

Evinin yakınına kadar gelen yangının hanesine zarar vermediğini, evin etrafındaki zeytinliğinin yandığını belirten Keş, "Ekipler sürekli bölgede dolaştı. Yetkililer de şimdi bölgeye geldi. Hasar tespit çalışmaları başladı. Biz geldik ama çocuklar çok korktuğu için henüz onları getirmedik. Artık yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Seydikemer'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Bayır Mahallesi'nde iki gün önce çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

[1/13] Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. [2/13] [3/13] [4/13] [5/13] [6/13] [7/13] [8/13] [9/13] [10/13] [11/13] [12/13] [13/13] × [1/13] Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. [2/13] [3/13] [4/13] [5/13] [6/13] [7/13] [8/13] [9/13] [10/13] [11/13] [12/13] [13/13]

Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi.

Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.