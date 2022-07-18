Dolar
17.46
Euro
17.72
Altın
1,707.42
ETH/USDT
1,473.00
BTC/USDT
21,602.00
BIST 100
2,451.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

Orhan Çiçek   | 18.07.2022
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz 2022 Salı günü ile 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca, aynı tarihler arasında nem oranının yüzde 10 ila 30 arasında tahmin edildiği ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklığın, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: İnsanlığa karşı işlenen suçlar müşterek derdimiz olmalıdır
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor
Sivas'ta tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün yüzeyinde tuz tabakası kaldı

Benzer haberler

Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

Turizm merkezlerinde bayram tatilinde yoğunluk yaşandı

Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu

Melek yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor

Melek yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor
Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor
Muğla Valiliği orman yangını riski nedeniyle vatandaşları uyardı

Muğla Valiliği orman yangını riski nedeniyle vatandaşları uyardı