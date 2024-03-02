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Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderler ve dışişleri bakanları AA'nın "Kanıt" kitabını inceledi

Antalya Diplomasi Forumu 2024'e katılan ülke liderleri ve dışişleri bakanları, Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" kitabını inceledi.

Tuğba Altun  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderler ve dışişleri bakanları AA'nın "Kanıt" kitabını inceledi

Ankara

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde ülke liderleri ve dışişleri bakanlarının katılımıyla devam ediyor.

Burada "Kanıt" kitabını inceleyenler arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esvatini Kralı 3. Mswati, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Vekili Ali Omar Balad, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kanıt"ın değerinin ilerde daha iyi anlaşılacağını belirterek, kitabı gördükten sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam ve vahşet karşısında bir kez daha hayretler içerisinde kaldığını söyledi.

Dijital bir devirde yaşanmasına rağmen bazı fotoğraf ve belgelerin kaybolma ihtimali olduğunu belirten Tatar, "Kanıt kitabı hem mahkemede delil olacak hem de vahşetin boyutunu geniş kitlelere ulaştırma işlevi üstlenebilir." diye konuştu.

"Kanıt" kitabı İsrail'in suçlarını belgeliyor

İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, birçoğu katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların çektiği görüntüleri, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

"Kanıt"ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.

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