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Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart'ta "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasıyla düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF), 1-3 Mart'ta "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasıyla düzenleneceğini bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart'ta "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasıyla düzenlenecek

Ankara

Keçeli, X sosyal medya hesabından, ADF ile ilgili paylaşım yaptı.

Bu yıl 1-3 Mart'ta düzenlenecek ADF'ye 9 gün kaldığını hatırlatan Keçeli, forumun bu yılki temasının "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" olduğunu belirtti.

Keçeli, ADF'de küresel konulardan bölgesel sorunlara, farklı başlıklarda 50 oturum düzenleneceği bilgisini paylaşarak, "20 Şubat itibarıyla, 22 devlet ve hükümet başkanı ile 60’ı dışişleri bakanı olmak üzere bakan düzeyinde yaklaşık 80 katılımcının foruma katılması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Bu sayının daha da artacağını aktaran Keçeli, gençler, kanaat önderleri, akademisyenler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinden oluşan yüzlerce misafirin ADF'de yer alacağını kaydetti.

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