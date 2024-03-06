Dolar
31.73
Euro
34.50
Altın
2,130.97
ETH/USDT
3,881.00
BTC/USDT
66,920.00
BIST 100
8,869.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayfonkarahisar’da halka hitap ediyor
logo
Gündem

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü hortumun zarar verdiği çiftçileri ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, hortumdan zarar gören Demre ve Kumluca ilçelerindeki çiftçileri ziyaret etti.

Süleyman Elçin  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü hortumun zarar verdiği çiftçileri ziyaret etti Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Seraları yıkılan çiftçilere "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Tütüncü, yaptığı açıklamada, hortumun iki ilçede sera ve tarım arazilerinde hasara neden olduğunu söyledi.

Tütüncü, devletin yardım elinin üreticilere en güzel şekilde uzanacağını kaydetti.

Bundan önce yaşanan doğal afetlerde olduğu gibi devletin çiftçilere gereken yardımı yapacağını vurgulayan Tütüncü, "Biz de hemşehrilerimizin yanındayız. Bundan sonraki süreçte bu tip felaketlerin yaşanmaması en büyük temennimiz. Sevindirici olan taraf felakette herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması. Her şeyi yerine devlet olarak getiririz ama bir can gittiği zaman o geri gelmiyor." dedi.

Bu felaketin altından da devletin desteğiyle el birliğiyle kalkacaklarını ifade eden Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Dirençli şehirler' sloganıyla doğal afetlere karşı gerekli her türlü hazırlığını yapmış bir şehir hayalini kuruyoruz. Özellikle TARSİM'in yapılması ve bunun yaygınlaştırılması konusunda da özel bir çalışma yaptıracağız. Hortum ve fırtına gibi afetleri insan eliyle önlemek mümkün değil. Sel baskını ve taşkın gibi afetlerin insan faktörüyle önüne geçilebilir ama hortum insan faktörünün içinde olmadığı bir husus. Bu noktada gerekli sigortaların yapılması, üreticinin kendisini güvence altına alması önemli. Bunu sosyal farkındalık kampanyası ile kırsal mahallelerde hemşehrilerimize anlatmak önemli çalışmalarımızdan olacak."

Tütüncü'ye AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal ile Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Orhantekin de eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, Dikmen ve Gölbaşı için metro hattı vaadinde bulundu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü hortumun zarar verdiği çiftçileri ziyaret etti
Baykar, çalışanlarına dağıttığı Acil Durum Çantası'yla afetlere hazırlığa dikkati çekti
İstanbul'da 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
Yunanistan'daki DEB Partisi Başkanı Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlığın sorunlarına işaret etti

Benzer haberler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü hortumun zarar verdiği çiftçileri ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü hortumun zarar verdiği çiftçileri ziyaret etti

Alanya'da hortum, sera ve tarım alanlarına zarar verdi

Hortumun zarar verdiği Kumluca ve Demre'de hasar tespit çalışması yapılıyor

Fransa'daki çiftçi krizinin temelinde ücretlerin yetersiz olması yatıyor

Fransa'daki çiftçi krizinin temelinde ücretlerin yetersiz olması yatıyor
Fransız çiftçiler, tarihi Versay Sarayı'nın önünde traktörleriyle eylem yaptı

Fransız çiftçiler, tarihi Versay Sarayı'nın önünde traktörleriyle eylem yaptı
Çiftçilere yaklaşık 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere yaklaşık 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet