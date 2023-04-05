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Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında ticari geminin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Hatice Özdemir Tosun, Sinan Özmüş, Ali Karataç  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Antalya

Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı "Joe 2" adlı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.

14 mürettebatın bulunduğu alüminyum yüklü gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirten Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemilerce kurtarıldığını kaydetti.

Arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yazıcı, "Geminin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayıp." dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada da saat 03.47'de İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na intikal etmekte olan Gine Bisseou bayraklı ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldığı, olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildiği kaydedildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verildiği, mürettebat 14 kişinin Suriye uyruklu olduğu, olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Batan gemidekilerin Suriye uyruklu Mhmod Smea, Alaa Mansour, Bassem Aris, Aziz Kherbek, Ali Beshlawi, Mustafa Hemdan, Jaafar Haifa, Hasan Jaser, Nabil Hasan, Abdulrahman Fawakhrji, Emad Jrad, Gadır Shaaban, Bassim Tawil, Ramez Namrah olduğu belirlendi.

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