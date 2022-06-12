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Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Bazı cadde ve sokakların sel sularıyla dolduğu Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı, AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Mehmet Tosun   | 12.06.2022
Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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