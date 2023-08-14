Ankara'daki narkotik operasyonlarında bir haftada 283 kişi yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 283 şüpheliden 30'unun tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7-13 Ağustos'ta başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 283 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 30'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Operasyonlarda 1 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 624 gram sentetik uyuşturucu, 171 eroin, 4 gram kokain, 4 gram skunk, 45 bin 111 uyuşturucu hap, ruhsatsız 6 tabanca ile 2 hassas terazi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.