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Ankara'daki narkotik operasyonlarında bir haftada 283 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 283 şüpheliden 30'unun tutuklandığını bildirdi.

Cankut Taşdan  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Ankara'daki narkotik operasyonlarında bir haftada 283 kişi yakalandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7-13 Ağustos'ta başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 283 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 30'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Operasyonlarda 1 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 624 gram sentetik uyuşturucu, 171 eroin, 4 gram kokain, 4 gram skunk, 45 bin 111 uyuşturucu hap, ruhsatsız 6 tabanca ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

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