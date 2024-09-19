Ankara'daki İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı başladı
İçişleri Bakanlığı himayesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı işbirliği ve Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği desteğiyle yapılan İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı (İGEF'24) Ankara'da başladı.
Ankara
ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde EXPOLINK Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara, yurt içi ve yurt dışından 72 firma katıldı.
Fuarın açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Türkiye'nin savunma sanayisinin yerlilik oranının yüzde 20'den yüzde 80'lere çıktığını söyledi.
Son dönemde otomasyon, yapay zeka, robotik gelişmelerin toplum ve devlet hayatını radikal şekilde değiştirdiğini belirten Karaoğlu, yaşanan gelişmelerin ülkelerin iç güvenlik riskini artırdığına dikkati çekti.
Karaloğlu, en son Lübnan'da çeşitli bölgelerde çağrı cihazlarının patlatılmasının iç güvenlik riskine örnek olduğunu ifade ederek, "Bu ve benzeri yeni riskler karşısında iç güvenlik noktasındaki teknolojinin gelişimi ve alacağımız yeni pozisyonu da tartışacağımız bir ortamı hep birlikte yaşıyoruz." dedi.
20 yıl öncesine kadar sanal ve siber dünya diye bir gündemin olmadığını anımsatan Karaloğlu, "Bugün geldiğimiz noktada hem suçların çeşitlendiği hem suç profillerinin farklılaştığı ve suçların daha ağırlıklı olarak sanal dünyaya kaydığı ortamı hep birlikte yaşıyoruz. Güvenliğimizi temin etme noktasında bu gelişmelere devlet olarak iç güvenlik birimleri olarak kendimizi hazırlamak zorundayız." ifadesini kullandı.
Karaloğlu, vatandaşın huzurunu sağlamak adına 600 bin emniyet kuvvetinin görevini sürdürdüğünü kaydetti.
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, SİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cafer Sayılır ve EXPOLINK Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan'ın da birer konuşma yaptığı açılış programına Ankara Valisi Vasip Şahin da katıldı.
Açılıştan sonra Karaoğlu ve beraberindekiler, başta ASELSAN'ın telsiz standı olmak üzere fuar alanını gezerek iç güvenlik ekipmanlarını yerinde inceledi.
Fuar, 21 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek.