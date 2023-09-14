Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 355 kişi tutuklandı
Ankara
Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1218 kişiden 355'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 17-31 Ağustos tarihleri arasında asayiş uygulamaları yapıldı.
Uygulama kapsamında, 456 bin 896 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 1218 kişi yakalandı. Şüphelilerden 355'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Asayiş uygulamalarında 137 bin 121 araç kontrol edilirken, çalıntı 10 araç bulundu.
Uygulamalarda 173 motosiklet ve 115 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 1668 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Ayrıca, 115 ruhsatsız tabanca, 46 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatlı tabanca, 1805 değişik çapta fişek, 33 belgesiz, 2 belgeli av tüfeği, 24 kesici delici alet ile 1157 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.