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Ankara'da yarın öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Ankara'da yarın öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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