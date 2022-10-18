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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yapılan ilk Muhtarlar Evi'nin açılış töreni dolayısıyla yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 18.10.2022
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muhtarlar Evi'nin açılışının yapılacağı hatırlatıldı.

Buna göre, yarın saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Esat Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Tunalı Hilmi Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Olgunlar Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Libya Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Konur Sokak'ın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Karanfil Sokak'ın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Kızılırmak Caddesi'nin Esat Caddesi ile Becerikli Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Bankacı Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Güfte Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Tunus Caddesi'nin Esat Caddesi ile J.F. Kenndy Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Vekaletler Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Mediha Eldem Sokağı'nın Meşrutiyet Caddesi ile Binektaşı Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Binektaşı Sokağı'nın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Bardacık Sokak'ın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Büklüm Caddesi'nin Esat Caddesi ile Bilezik Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Akay Kavşak'taki alt geçitlerin tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç duyulması halinde, Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Park ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinlik sona erene kadar trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

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