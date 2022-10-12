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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Merve Yıldızalp   | 12.10.2022
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları ve Başkent Kültür Yolu Festivali dolayısıyla etkinlikler yapılacağı belirtildi.

Buna göre, yarın saat 09.00'dan program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokak'ın tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç duyulması halinde, Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşağı ile Ulus kavşağı arası) Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

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