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Ankara'da yaklaşık 25 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 24 milyon 300 bin lirayı bulan 122 bin 752 parça sahte tıbbi malzemeye el konuldu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cankut Taşdan  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Ankara'da yaklaşık 25 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde "merdiven altı" olarak tabir edilen alanlarda yasa dışı tıbbi malzeme temin edildiği bilgisi üzerine harekete geçti

Alınan yasal izinlerle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 120 bin adet kompozit diş,1000 diş arası dolgu malzemesi, 1000 diş dolgu aparatı, 250 yumuşak damar akriliği, 200 diş pastası, 150 soğuk tamir kiti, 150 diş dolgu malzemesi, 2 kilogram metal diş dolgu malzemesi olmak üzere toplam 122 bin 752 parça sahte tıbbi malzemeye el koydu.

Yakalanan malzemenin piyasa değerinin 24 milyon 300 bin lirayı bulduğu, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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