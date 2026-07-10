Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanımını özendiren 63 şüpheli yakalandı Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanılmasını özendirdikleri ve yayın yaptıkları tespit edilen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda 63 şüpheli gözaltına alınırken, 26'sının farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerden 30'unun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 2 esrar öğütücü aparat, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 28 tabanca fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ile 250 avro ele geçirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma' suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştır. Bu dosyalar kapsamında 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edilmiş, yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiştir."

Soruşturma ve operasyonlarda görev alan personele teşekkür eden Gürlek, "Adalet teşkilatımız, kolluk birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte suç ve suçluyla mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

