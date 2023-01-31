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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 38'i tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 342 zanlıdan 38'inin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 31.01.2023
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 38'i tutuklandı

Ankara

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara'da son 7 günde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 342 zanlıdan 38'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Aramalarda, 9 kilogram esrar 4 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 300 gram skunk, 152 gram kokain, 75 gram bonzai, 33 bin 613 uyuşturucu hap ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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