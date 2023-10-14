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Ankara'da test edilen YHT vagonlarının raydan çıkması sonucu 4 çalışan yaralandı

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) vagonlarının test sürüşü sırasında oluşan arıza nedeniyle raydan çıkması üzerine 4 çalışanın hafif yaralandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Ankara'da test edilen YHT vagonlarının raydan çıkması sonucu 4 çalışan yaralandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün 03.30 sularında Mamak/Kayaş'ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren Vagonlarının, test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması üzerine meydana gelen kaza sonucu dört YHT çalışanı hafif yaralanmıştır. Kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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