Ankara'da test edilen YHT vagonlarının raydan çıkması sonucu 4 çalışan yaralandı
Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) vagonlarının test sürüşü sırasında oluşan arıza nedeniyle raydan çıkması üzerine 4 çalışanın hafif yaralandığını bildirdi.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün 03.30 sularında Mamak/Kayaş'ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren Vagonlarının, test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması üzerine meydana gelen kaza sonucu dört YHT çalışanı hafif yaralanmıştır. Kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.