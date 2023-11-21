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Ankara'da terör örgütleri DHKP/C ve TKP/ML'ye yönelik soruşturmalarda 18 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DHKP/C ve TKP/ML'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yusuf Soykan Bal  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Ankara'da terör örgütleri DHKP/C ve TKP/ML'ye yönelik soruşturmalarda 18 gözaltı kararı

Ankara

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DHKP/C ve TKP/ML'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün Ankara yapılanması içinde faaliyet yürüttüklerine dair deliller elde edilen 4 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

TKP/ML silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı ile talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 şüphelinin de gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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