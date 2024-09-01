Ankara'da şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı
Başkent Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak etkili olurken, İstanbul yolu trafiğe kapandı.
Ankara
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