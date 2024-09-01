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Ankara'da şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazanan Para Tekvando Milli Takımı için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenleniyor. Ankara'da sağanak etkili oluyor.
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Gündem

Ankara'da şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı

Başkent Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak etkili olurken, İstanbul yolu trafiğe kapandı.

01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Ankara'da şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı

Ankara

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