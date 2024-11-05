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Ankara'da sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.

Neriman Senanur Torun  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Ankara'da sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan müşteki, bazı şüphelilerin kendilerini devletin yüksek kademelerindeki görevlilerle bağlantılı gösterdiklerini, İstanbul ve Antalya'da bulunan Milli Emlak arazilerinin satış işlemini gerçekleştirecekleri vaadiyle 40 milyon lira karşılığında 9 tapu senedi verdiklerini belirtti.

Bunun üzerine Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan teknik inceleme sonucunda tapuların sahte olduğu tespit edildi.

Öte yandan, bir diğer müşteki olarak beyanda bulunan kuyumcu ise aynı şüphelilerin kendisini aylık altın kotasının yükseltilmesi vaadiyle Ankara'ya davet ettiklerini, istedikleri parayı alamayınca kendisini ve oğlunu alıkoyarak tehdit ettiklerini ve silah zoruyla 200 bin dolar maddi menfaat sağladıklarını ayrıca 400 bin dolarlık sözleşme imzalatarak borçlandırdıklarını kaydetti.

Başsavcılık tarafından olayla bağlantısı olduğu belirlenen 9 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "yağma", "özel belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

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