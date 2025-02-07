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Ankara'da sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişi vefat etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Ankara'da sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişi vefat etti

Ankara

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