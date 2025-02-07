Ankara'da sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişi vefat etti
Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.
Ankara
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