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Ankara'da rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.

Yusuf Soykan Bal, Muhammed Nuri Erdoğan  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Ankara'da rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Ankara

Kentte akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar, Güvenpark'taki bir ağacın kökünden sökülerek devrilmesine neden oldu.

Olayda yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar devrilen ağacın kaldırılması için ekiplere haber verdi.

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