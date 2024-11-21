Ankara'da rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.
Ankara
Kentte akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar, Güvenpark'taki bir ağacın kökünden sökülerek devrilmesine neden oldu.
Olayda yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar devrilen ağacın kaldırılması için ekiplere haber verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.