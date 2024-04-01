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Esenler'de yıkım yapılan binada kopan beton blok yan taraftaki iş yerinin üzerine düştü
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Ankara'da moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü

Çankaya ilçesinde, yıkımı yapılan binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Aykut Karadağ, Fırat Taşdemir  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Ankara'da moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü

Ankara

Alınan bilgiye göre, GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.

Çökme sırasında işçi Rasim Yılmaz'ın enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9 arama kurtarma, AFAD arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu arada polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

GMK Bulvarı, Kızılay istikameti tek yönlü trafiğe kapatıldı.

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