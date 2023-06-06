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Ankara'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Muhammed Nuri Erdoğan, Yusuf Soykan Bal, Ömer Olcay, Nuğman Göktaş  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Ankara'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Nuğman Göktaş - AA

Ankara

Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın depo kısmındaki kauçuk ile mobilya imalat malzemelerinin olduğu alana sıçradı.

Yangına bölgeye sevk edilen Ankara, Kahramankazan ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu arada dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.


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Ankara'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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