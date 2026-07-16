Ankara'da kontrolden çıkan EGO otobüsünün iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasında
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan EGO otobüsünün, yol kenarındaki iş yerine ve araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fatih Gökbulut
16 Temmuz 2026•Güncelleme: 16 Temmuz 2026
ANKARA
Dün, Mamak ilçesi Saimekadın Caddesi'nde meydana gelen kazanın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, otobüsün kontrolden çıkarak araçlara ve iş yerlerine çarpması ile vatandaşların panikle dışarı çıkması yer alıyor.
Seyir halindeki 06 DV 5771 plakalı EGO otobüsü, dün Saimekadın Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce park halindeki 4 araca, daha sonra iş yerine çarparak durabilmişti.