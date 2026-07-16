Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan EGO otobüsünün, yol kenarındaki iş yerine ve araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'da kontrolden çıkan EGO otobüsünün iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasında Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan EGO otobüsünün, yol kenarındaki iş yerine ve araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün, Mamak ilçesi Saimekadın Caddesi'nde meydana gelen kazanın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, otobüsün kontrolden çıkarak araçlara ve iş yerlerine çarpması ile vatandaşların panikle dışarı çıkması yer alıyor.

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Seyir halindeki 06 DV 5771 plakalı EGO otobüsü, dün Saimekadın Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce park halindeki 4 araca, daha sonra iş yerine çarparak durabilmişti.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste ve iş yerinde bulunan 7 kişi yaralanmış, iş yerinin önünde park halindeki 4 araçta ise hasar meydana gelmişti.

