Ankara'da kar etkili oluyor
Yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Ankara
Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı, yağışla birlikte cadde ve sokaklar ile parklar karla kaplandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız." ifadesini kullandı.
Ankara'da Karagöl Tabiat Parkı karla kaplandı
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.
İlçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı ve çevresi, etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının ardından vatandaşlar da bölgeye gelerek doğayla iç içe vakit geçirdi ve yürüyüş yaptı.
Doğaseverler için her mevsim ayrı bir güzellik sunan Karagöl Tabiat Parkı'nda, kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.
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