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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Antalya Ticaret Borsası Kent Buluşmaları” toplantısında konuşuyor.
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Ankara'da kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunan 32 kişi gözaltına alındı

Aykut Karadağ  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Ankara'da kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunan 32 kişi gözaltına alındı

Ankara
Ankara Emniyetince, kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Ankara'da kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunan 32 kişi gözaltına alındı
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