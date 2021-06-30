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Çankaya Topraklık Mahallesi’nde istinat duvarı çöken binada tahliye işlemleri sonrası ekiplerin incelemeleri devam ediyor
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Ankara'da inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı

Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina, tedbiren tahliye edildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 30.06.2021
Ankara'da inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı Fotoğraf: Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı

Ankara


Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü.

Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. Ayrıca sokaktaki doğal gaz hattı da kapatıldı.

Olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Tahliye edilen 145 kişinin sokakta bekleyişi sürüyor.

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