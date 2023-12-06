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Ankara'da Finlandiya'nın bağımsızlığının 106. yıl dönümü kutlandı

Finlandiya'nın bağımsızlığının 106. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Büşranur Koca  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Ankara'da Finlandiya'nın bağımsızlığının 106. yıl dönümü kutlandı Fotoğraf: Ahmet Okur / AA

Ankara

Bir otelde, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Türkiye ve Finlandiya'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Hamalainen, yaptığı konuşmada, 2023 yılının Finlandiya adına önemli bir yıl olduğunu belirterek "Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) üye olma dileğimiz gerçekleşti. NATO'ya üyeliğimizi onaylayan Türkiye ve tüm diğer üyelere teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

İsveç'in NATO üyeliği konusuna da değinen Hamalainen, "Şimdi de İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasını diliyoruz. İsveç'in üyeliği ile NATO'nun kuzey kanadı tamamlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Finlandiya arasındaki işbirliğinin ivme kazandığını vurgulayan Hamalainen, "Önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki dostluğun 100. yılını kutlayacağız. Bu dostluğun altını çizecek ortak faaliyetleri ve aktiviteleri dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Bozay da resepsiyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin işbirliğini genişletme potansiyelinin büyük olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin ticaret hacminin 2022'de 2,1 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bozay, "Şirketlerimizi yeni işbirliği alanlarını keşfetmeye teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

Bozay, Türkiye ve Finlandiya arasındaki NATO ve Avrupa-Atlantik kurumları gibi uluslararası platformlardaki dayanışmaya değinerek, "İşbirliğimizin mevcut sınamalar karşısında artarak devam edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin AB yolculuğunda Finlandiya'nın özel bir yeri olduğunu kaydeden Bozay, "AB'nin adil ve kapsayıcı genişleme politikası izlemeye yeniden başlamasını, dost ve müttefikimiz Finlandiya'nın Türkiye'nin katılım sürecine verdiği desteği sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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