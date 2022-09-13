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Milli Savunma Bakanı Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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Ankara'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı, "sohbet" adı altında örgütsel toplantı yaptıkları ve ByLock kullandığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 13.09.2022
Ankara'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan çalışmalar sonucu kendilerine bağlı örgüt mensuplarıyla iletişim kurduğu tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına ve örgütsel toplantı yaptıklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan 15 şüpheli için Ankara merkezli 4 ilde gözaltına alınma kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalara başlandı.

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