Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı
Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
Ankara
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, Ayaş ilçesindeki Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresinin yıkılmasına neden oldu.
Minarenin yıkılması sonucu caminin bir bölümü ile çevresinde hasar oluştu.
Beypazarı'nda etkili olan hortum bazı evlere ve ağıllara zarar verdi
Hortum, Dibecik ve Çantırlı mahallelerinde etkili oldu. Hortum nedeniyle bazı ev ve ağılların çatısı uçtu, elektrik ve telefon direkleri zarar gördü, ağaçlar devrildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu https://t.co/YvJyxFnGtu pic.twitter.com/vDHwJhCmwg— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 28, 2025
Aşağı Başağaç Mahallesi'nde evi derenin yakınında bulunan Tekin Kızmaz, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Kızmaz, ekipler tarafından kurtarıldı.
Dibecik Mahallesi'nde ise caminin minaresi zarar gördü, trafo direğinin yıkılması sonucu mahalleye elektrik verilmedi.
Kaymakam Ünal Coşkun ve AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ile ekipler, bölgede incelemede bulundu.
Coşkun, olayın ardından ilgili kurumlarla görüşmede bulunacaklarını, teknik rapor hazırlanması yönünde çalışmaların da başlatıldığını söyledi.