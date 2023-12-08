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Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı otobüs kazası davasında karar açıklandı

Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin EGO otobüsü şoförü sanık Yıldırım Çiçek, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cemil Murat Budak  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı otobüs kazası davasında karar açıklandı

Ankara

Ankara'da 22 Aralık 2021'de bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin EGO otobüsü şoförü Yıldırım Çiçek'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı dosyanın karar aşamasına geldiğini bildirerek, taraflara söz verdi.

Sanık Çiçek'in avukatı esasa ilişkin mütalaaya karşı yazılı savunmalarını verdiklerini belirterek, müvekkilinin beraatını talep etti.

Müşteki avukatları da sanık hakkında verilecek hükmün, "taksirle ölüme sebebiyet verme" değil, "kasten ölüme sebebiyet verme" olarak açıklanmasını istedi. Sanığın kaçma şüphesi olduğunu savunan avukatlar, Çiçek'in tutuklanmasını istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Çiçek'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartının devamına da hükmetti.

Olay

EGO Genel Müdürlüğüne ait 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş yolundan Yenikent istikametine seyir halindeyken korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içi kameradan tespit edilen Çiçek hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan iddianame düzenlemişti.


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