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Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianame kabul edildi

Ankara'da 22 Aralık 2021'de bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin EGO otobüsünün şoförü Yıldırım Ç. hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

Cemil Murat Budak   | 09.05.2022
Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianame kabul edildi Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede otobüs şoförü Yıldırım Ç. sanık, kazada hayatını kaybeden Hatice Akcabayır'ın yakınları ve 34 kişi mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, otobüsü kullanırken cep telefonuyla uğraştığı belirlenen ve asli kusurlu olarak kazaya sebebiyet verdiği belirtilen otobüs şoförü Yıldırım Ç'nin, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın ilk duruşması, 24 Haziran Cuma günü Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Soruşturmanın geçmişi

EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş yolundan Yenikent istikametine seyir halindeyken korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Yıldırım Ç'den alınan ilk örnekte kanında sentetik uyarıcı olan "amfetamin" tespit edilmiş ancak Adli Tıp Kurumunca yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirlenmişti. Şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edilmişti.

Yıldırım Ç. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

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