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Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Utku Şimşek  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın "Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta" düzenlenecek etkinlik dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu kapsamda, Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Spor Park Sokak arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak.

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Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

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