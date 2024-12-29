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Ankara'da 2 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Muhammed Nuri Erdoğan, Buğrahan Ayhan  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Ankara'da 2 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'ta atık deposu olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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