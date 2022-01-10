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Ankara'da 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda, 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 10.01.2022
Ankara'da 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi Fotoğraf: Cankut Taşdan/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesinde yüklü miktarda tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

İhbar üzerine M.Ç'nin kullandığı otomobili takibe alan ekipler, ilçe girişinde aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 16 bin 398 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, aynı nitelikte 399 takı olmak üzere 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi.

Eserlerin, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ç'nin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin, Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edileceği belirtildi.

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