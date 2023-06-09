Ankara-Zonguldak yolu, Bolu kesimindeki heyelan nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ile Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
Bolu
D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Toprak kaymasının zaman zaman devam etmesi nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik ve araç güvenliği gerekçesiyle sürücülerin geçişine izin verilmiyor.
Ulaşım Zonguldak yönüne kontrollü sağlanırken, Ankara istikametine ise trafik Gökçesu beldesi üzerinden veriliyor.
Karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışma başlatacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.