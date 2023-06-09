Dolar
23.60
Euro
25.51
Altın
1,960.63
ETH/USDT
1,743.50
BTC/USDT
26,125.00
BIST 100
5,492.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü ve Ekrem Memnun ve oyunculardan Olcay Çakır Turgut, grup maçları öncesi Lübliyana Storice Arena’da açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Ankara-Zonguldak yolu, Bolu kesimindeki heyelan nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ile Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Varol Varlık, İsmail Kabasakal  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Ankara-Zonguldak yolu, Bolu kesimindeki heyelan nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı Fotoğraf: İsmail Kabasakal/AA

Bolu

D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Toprak kaymasının zaman zaman devam etmesi nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik ve araç güvenliği gerekçesiyle sürücülerin geçişine izin verilmiyor.

Ulaşım Zonguldak yönüne kontrollü sağlanırken, Ankara istikametine ise trafik Gökçesu beldesi üzerinden veriliyor.

Karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışma başlatacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Mekke Yolu" projesiyle Türk hacı adayları işlemlerini İstanbul'da yaptırıyor
İzmir'de "imalat hatası" tespit edilen konut projesiyle ilgili çalışma yapılıyor
Bolu ve Düzce'de 486 orman işçisi kadroya geçti
TİKA'dan Ukrayna'daki çocuk hastanesine tıbbi cihaz desteği
Dink cinayetine ilişkin yeni davada 11 sanık yarın hakim karşısına çıkacak

Benzer haberler

Bolu ve Düzce'de 486 orman işçisi kadroya geçti

Bolu ve Düzce'de 486 orman işçisi kadroya geçti

Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü

Bolu'da okul bünyesinde açılan müzeyle çocuklara doğa bilinci aşılanıyor

Doğal güzellik zengini Bolu, yaz aylarında ziyaretçilerini mavi ve yeşilin ahengiyle ağırlıyor

Doğal güzellik zengini Bolu, yaz aylarında ziyaretçilerini mavi ve yeşilin ahengiyle ağırlıyor

Ankara-Zonguldak yolu, Bolu kesimindeki heyelan nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Ankara-Zonguldak yolu, Bolu kesimindeki heyelan nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
Sinop'ta meydana gelen heyelanda 4 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta meydana gelen heyelanda 4 ev kullanılamaz hale geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet