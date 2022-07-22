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Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli yarın atılıyor

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı ile 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi, hattın devreye girmesiyle 2 saate inecek.

Arife Yıldız Ünal   | 22.07.2022
Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli yarın atılıyor

Ankara

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli yarın atılacak.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye, 142 kilometre uzunluğundaki hattın temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılması bekleniyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile entegre olacak.

Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek.

2003-2020 döneminde yılda ortalama 134 kilometre olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre demir yolu yapıldı. Bakanlık tarafından başlatılan demir yolu seferberliğiyle 91 bin 194 kilometre konvansiyonel ana hat, 1213 kilometre hızlı tren hattı olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometre olan mevcut demir yolu ağına ek olarak 357 kilometre konvansiyonel ana hat, 3 bin 515 kilometre hızlı tren hattı çalışmaları devam ediyor, 6 bin 682 kilometre hatta ise etüt–proje çalışmaları yapılıyor.

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