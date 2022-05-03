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Ankara ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.05.2022
Ankara ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluk ile ulaşımda aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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