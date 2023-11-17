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Ankara Valiliğinden yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren kentin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Fırat Taşdemir  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Ankara Valiliğinden yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın akşam saatlerinden itibaren kentin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği, yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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