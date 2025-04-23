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Ankara Valiliğinden yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Fatma Nur Candan  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Ankara Valiliğinden yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

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Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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