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Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak beklendiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli ve yer yer etkili olacak fırtınanın, pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İl genelinde görülecek sağanağın da yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklarla pazar akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.

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