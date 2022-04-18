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Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, pazartesi ve salı günü "kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği" uyarısında bulundu.

Hamdi Çelikbaş   | 18.04.2022
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, rüzgarın 18 Nisan pazartesi ve 19 Nisan salı günleri Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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