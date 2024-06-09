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Ankara Valiliğinden "hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiği" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Ankara Valiliğinden "hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiği" iddialarına ilişkin açıklama Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."

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