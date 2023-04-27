Dolar
19.43
Euro
21.47
Altın
1,999.30
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,768.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane’de Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren Seti’nin TCDD'ye teslim törenine katılmak üzere Sakarya Garı’na geliyor.
logo
Gündem

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz yolcularıyla Ankara'ya hareket etti

Açılışı dün gerçekleştirilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'nin ücretsiz ilk yolcuları, Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan hareket etti.

Serhat Zafer, Göksel Cüneyt İğde  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz yolcularıyla Ankara'ya hareket etti Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızlı trenin mayıs sonuna kadar ücretsiz olduğunu açıklamasının ardından internet üzerinden rezervasyon yaptıran vatandaşlar, YHT Garı'nda ve bilet gişesi önünde yoğunluk oluşturdu.

Yolcular, bilet kontrolünün ardından bindikleri trenle Ankara'ya doğru yola çıktı.

Sivas'tan yola çıkan, Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında duracak trenin 460 yolcuyla Ankara'ya ulaşması bekleniyor.

Yolcular memnuniyetini dile getirdi

Yolculardan İsmail Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.

Tren seferlerinin 1 ay ücretsiz olmasının memnuniyetini yaşadığını belirten Öztürk, "İstanbul'a gidecektik, dün biletlerin 1 ay ücretsiz olduğunu duyunca buraya yönlendik." dedi.

Eyüp Demir, Sivas'ta yıllardır beklenen projenin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Çocuğumla Ankara'ya gideceğim, gezip geri döneceğim. Sivas'a büyük hizmetler sağlandı. İlk kez hızlı trene bineceğimden dolayı çok sevinçliyim." diye konuştu.

Sivas'ta üniversite öğrenci olan Afyonkarahisarlı Betül Bacak, ulaşım açısından güzel bir hizmet olduğunu söyledi.

Bacak, tren biletlerinin 1 ay ücretsiz olmasının da kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Saliha Kaya, ilk kez hızlı trene bindiğini ve mutlu olduğunu ifade etti.

Kaya, Ankara'ya gezmek maksadıyla gittiğini ve akşam döneceğini dile getirerek, "Emeği geçenlere teşekkür ederim. 1 ay boyunca ücretsiz, imkan bulursak yeniden gitmeyi isterim." diye konuştu.

Bahattin Danış, Sivas'ın yıllardır beklediği bir hizmetin gerçekleşmesinin mutluluğunu taşıdığını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Danış, "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanı'mızı her türlü bela ve hastalıklardan korusun. Hızlı tren Sivas için büyük bir nimet. İş maksadıyla Ankara'ya gidiyorum ve 2 hafta durup döneceğim. Cumhurbaşkanı'mız bu ülke için çok şeyler yaptı, bu inkar edilemez, Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye artık sahada savunma konseptlerini değiştiren bir ülke konumuna geldi
Hakkari'de ekipler nisanda da metrelerce karla mücadele ediyor
Bakan Bozdağ: Ülkemizin huzurunu, istikrarını korumak için her şeyi bir kenara bırakıp yekvücut olmamız gerekir
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arıza nedeniyle bazı seferler aksadı

Benzer haberler

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz yolcularıyla Ankara'ya hareket etti

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz yolcularıyla Ankara'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT Hattı Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar uzanacak

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye doğru yatırımlar yaparak dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmuştur

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye doğru yatırımlar yaparak dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmuştur
Ankara'da 1 Mayıs, Anadolu Meydanı'nda kutlanacak

Ankara'da 1 Mayıs, Anadolu Meydanı'nda kutlanacak
Ankara'da süt kuzularının anneleriyle buluşma anı görüntülendi

Ankara'da süt kuzularının anneleriyle buluşma anı görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet