Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,786.00
BTC/USDT
29,036.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılıyor
logo
Gündem

Ankara polisinin operasyonunda 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Barış Gündoğan   | 28.05.2022
Ankara polisinin operasyonunda 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda karışımlı akaryakıt olduğu belirlenen 130 bin 232 litre ürün ele geçirildi.

Yakalanan karışımlı akaryakıtın Ankara'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ankara polisinin operasyonunda 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Ankara polisinin operasyonunda 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi