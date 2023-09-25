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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 25 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

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