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Ankara merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 138 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 5 ilde öel harekat polisleri desteğinde 6 ayrı uyuşturucu grubuna yönelik 106 farklı noktaya 150 ekiple yapılan operasyonda, 60 kilogram eroin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Cankut Taşdan   | 29.11.2022
Ankara merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 138 kişi gözaltına alındı

Ankara

Ankara merkezli 5 ilde, 6 ayrı uyuşturucu grubuna yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 138 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 3 yıl içeresinde tespit edilen 6 ayrı uyuşturucu grubuna yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Suç örgütlerini uzun zamandır takip eden Ankara narkotik polisi, şebeke üyelerinin uyuşturucuyu temin ve imalat etme aşamasını teknik ve fiziki takibe alarak piyasaya sürülmeden önce 106 ayrı noktaya, 150 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 138 kişi gözaltına alındı.

Ankara'daki bir eroin imalathanesinde satışa hazır hale getirilmiş 60 kilogram eroin ele geçirilen operasyon kapsamında ayrıca esrar, kokain ve çok sayıda uyuşturucu hap bulundu.

Zanlılara ait adreslerden birindeki aramada, uyuşturucu üretimi için özel olarak hazırlanarak ışıklandırılmış bir imalat çadırı da tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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