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Gündem

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ soruşturmalarında 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında örgüt mensubu oldukları iddiasıyla 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak, Serdar Açıl   | 01.04.2022
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ soruşturmalarında 22 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün güncel kamu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmalarına yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda kamu kurumlarında örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 6'sı görevde 12 şüpheli tespit edildi.

Başka bir soruşturmada ise FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında oldukları belirlenen 5'i görevde 9 astsubay ve bir mahrem imam tespit edildi.

Ankara merkezli 5 ilde 22 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerinin zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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